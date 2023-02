Usa: documenti classificati, dipartimento Giustizia chiede nuova deposizione di un avvocato di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha richiesto una ulteriore testimonianza da parte di uno degli avvocati di Donald Trump, Evan Corcoran, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella residenza dell’ex presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che le autorità giudiziarie Usa, per “aggirare” la protezione fornita dal principio della segretezza del rapporto tra avvocato e cliente, hanno precisato al giudice che “l’ex presidente potrebbe aver sfruttato il suo avvocato per commettere un crimine o una frode”. Si tratterebbe della seconda testimonianza da parte di Corcoran, nel quadro delle indagini del consigliere speciale Jack Smith. Le fonti non hanno fornito dettagli in merito ad una eventuale accusa penale nei confronti di Trump, né hanno chiarito se il dipartimento della Giustizia sia in possesso di prove che giustificherebbero una messa in stato di accusa dell’ex presidente. (Was)