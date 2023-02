Colombia: Brasile nomina ambasciatrice come garante ai negoziati di pace tra governo e Eln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano aveva già contribuito ai colloqui di pace con l'Eln, sempre nel ruolo di paese garante, avviati nel 2017 e interrotti nel 2019. Nella nuova fase di dialogo, il governo brasiliano aveva trasmesso al governo colombiano la sua accettazione dell'invito a riprendere la partecipazione come garante al tavolo di trattativa lo scorso 7 febbraio, si legge nella nota. "È con soddisfazione che il Brasile è ancora una volta parte del processo, fondamentale per il consolidamento della pace in Colombia e di grande importanza, di conseguenza, per la regione e per il mondo", affermava il ministero degli Esteri in un comunicato. "La ripresa dei negoziati tra il governo colombiano e l'Eln, una delle priorità della politica di pace totale del presidente Gustavo Petro, è stata formalizzata il 21 novembre 2022, quando le parti hanno istituito un tavolo di dialogo per riavviare i negoziati di un accordo di pace", concludeva la nota. (Brb)