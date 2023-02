Africa: Usa invieranno delegazione a summit Ua in Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti invierà una delegazione di alto livello ad Addis Abeba, in Etiopia, per partecipare al summit dell’Unione africana in programma da oggi fino al 19 febbraio. Alla delegazione, che parteciperà ad una serie di incontri a margine con diversi funzionari statali, parteciperanno l'inviato speciale del dipartimento di Stato Usa per la sicurezza alimentare globale, Cary Fowler; l’assistente del segretario di Stato per l’Africa, Molly Phee; l’inviato speciale della Casa Bianca per il summit dei leader Usa-Africa, Johnnie Carson; l’assistente dell’amministratrice Usaid per l’Africa, Monde Muyangwa; l’assistente dell’amministratrice Usaid per la sicurezza alimentare, Dina Esposito; e il coordinatore speciale degli Stati Uniti per l’Aids, John Nkengasong. (Was)