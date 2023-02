Brasile: Bolsonaro al "Wsj", a marzo in patria per guidare l'opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro, che non ha mai ufficialmente riconosciuto la vittoria di Lula alle presidenziali, ha per la prima volta parlato della sconfitta come "di una parte del processo elettorale". "Non ho detto che ci siano state frodi, ma il voto è stato condizionato", ha detto rimandando alle sue denunce di brogli che sarebbero resi possibili dal sistema di voto elettronico. Polemiche che sono entrate a pieno nei dossier che la magistratura ha aperto per verificare l'esistenza di un piano di attentato alla democrazia, culminato negli assalti ai palazzi del potere, l'8 gennaio. Bolsonaro si è detto pronto a rispondere delle accuse di aver preso parte alle azioni sovversive, ma ha di nuovo ribadito la sua estraneità: "Non ero neanche in Brasile e accusano me", ha detto Bolsonaro ricordando di aver condannato gli attacchi, nelle ore in cui si svolgevano. Al tempo stesso, l'ex presidente ha smentito che si sia trattato di un "colpo di Stato": "Dov'era il comandante? Dov'erano le truppe? E dov'erano le armi?", ha sottolineato. (Was)