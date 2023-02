Usa: “Washington Post”, pallone spia cinese localizzato una settimana prima del suo arrivo nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno localizzato il pallone spia cinese abbattuto all’inizio del mese una settimana prima del suo ingresso nello spazio aereo federale, dopo la partenza dalle coste meridionali della Cina. Alcuni funzionari anonimi hanno riferito al “Washington Post” che il velivolo avrebbe inizialmente volato verso il territorio di Guam, per poi invertire la rotta e dirigersi verso Nord. Alla luce di questo dettaglio, secondo le fonti, l’intelligence Usa starebbe valutando la possibilità che la Cina non avesse l’intenzione iniziale di penetrare all’interno dello spazio aereo statunitense. Il pallone avrebbe sorvolato le isole Aleutine, in Alaska, per poi virare verso il Canada, e sarebbe stato spinto verso il territorio statunitense a causa dei forti venti. Il velivolo è stato abbattuto dal Pentagono il 4 febbraio scorso, mentre sorvolava l’Oceano atlantico. (Was)