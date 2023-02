Usa: senatrice democratica Feinstein non si ricandiderà nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Dianne Feinstein ha annunciato che non correrà per la rielezione nel 2024. La senatrice della California, che nel 2023 compirà 90 anni, ha affermato in una nota di voler “fare tutto il possibile per il bene dei cittadini della California, da qui alla fine del mio mandato”. Anche con un Congresso diviso, ha continuato, è possibile “approvare leggi che vadano a beneficio dei cittadini”. L’annuncio pone fine all’incertezza sul futuro del seggio attualmente occupato dalla Feinstein alla camera alta del Congresso, per il quale si sono giá candidati tre deputati democratici: Katie Porter, Adam Schiff e Barbara Lee. (Was)