Paesi Bassi: Gasunie abbandona progetto terminal Gnl a Terneuzen

- Non verrà sviluppato alcun terminale galleggiante per gas naturale liquefatto (Gnl) a Terneuzen, nei Paesi Bassi. La società olandese di trasporto energetico Gasunie ha abbandonato il progetto, citando i troppi problemi tecnici associati all'infrastruttura. Anche con un sussidio governativo, la società non vede l'utilità del progetto, perché sarebbe un terminal temporaneo che verrebbe usato per circa tre anni, secondo una portavoce di Gasunie., ripresa dall'emittente "Bnr". (Beb)