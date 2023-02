Estonia: Spagna schiererà da aprile batteria antimissile "Nasams" per quattro mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna dispiegherà per quattro mesi, a partire da aprile, una batteria antimissile "Nasams" in Estonia per proteggere lo spazio aereo locale, simile a quella inviata in Lettonia nel giugno dello scorso anno. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, e il suo omologo estone, Janno Pevkur, hanno concluso l'accordo in un incontro bilaterale tenutosi oggi a margine della riunione dei ministri della Difesa Nato a Bruxelles. Robles aveva già annunciato un mese fa che la Spagna stava studiando "molto favorevolmente" la richiesta dell'Estonia per il dispiegamento di questa batteria antimissile che sarà accompagnata da un dispiegamento di circa 80 soldati. "Il fianco orientale della Nato è cresciuto in modo significativo nell'ultimo anno. Data la necessità di colmare questa lacuna critica nelle nostre capacità di difesa aerea a medio raggio, sono molto lieto che abbiamo raggiunto un accordo con la Spagna sullo spiegamento del suo sistema di difesa aerea a medio raggio basato a terra", ha spiegato il ministro estone. (Spm)