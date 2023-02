Pd: Sala, non voterò a primarie, ma seguo le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle primarie del Partito Democratico il prossimo 26 febbraio "non voterò come non ho mai votato. Non ho la tessera del Pd, lo faccio per non inimicarmi nessuno, però seguo molto le cose". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante il suo intervento alla trasmissione "Il cavallo e la torre", su Rai 3. "Spero - ha poi aggiunto Sala - che il giorno dopo Bonaccini e Schlein facciano sintesi" perché come opposizione "smettiamola di misurarci su quanto siamo più a sinistra o al centro, affrontiamo le questioni perché ce ne sono di affrontabili dalla sinistra", ha poi concluso. (Rem)