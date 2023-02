Venezuela: presidenziali, opposizioni presentano domani il programma delle primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficializzazione del percorso delle primarie non basterà comunque da sola a mettere ordine nel dibattito del fronte antigovernativo. Innanzitutto perché non è ancora chiaro quali forze accetteranno di partecipare alla contesa. Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma i principali partiti - Voluntad Popular (Vp), Primero Justicia (Pj), Un Nuevo Tiempo (Unt) e Accion Democratica (Ad) - dovrebbero essere della partita. Si tratta del cosiddetto gruppo del "G4" da cui Vp sembrava essere escluso con la perdita di presa politica del suo leader, Juan Guaidò. A questi dovrebbero aggiungersi forze di vario calibro, dalle più rinomate "La Causa R" o "Encuentro Ciudadano", a forze minoritarie come "Bandera Roja". È ragionevole pensare che l'apertura delle primarie, da qui a ottobre, forzerà la formazione di coalizioni. (segue) (Vec)