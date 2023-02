Lazio: a Roma crescono Fd'I e Pd rispetto al 2021 ma la spunta Rocca su D'Amato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Tuttavia se alle scorse comunali la coalizione che appoggiò Roberto Gualtieri riuscì a imporsi in 14 Municipi su 15, perdendo anche il ballottaggio, ma per un soffio, nel Municipio VI dove si sfidarono FdI e M5s, stavolta il centrosinistra appare in arretramento: infatti D’Amato perde in dieci municipi, lasciando il primato a Rocca che non la spunta soltanto al centro storico (Municipio I), a San Lorenzo e Flaminio (Municipio II), a Garbatella (Municipio VIII) e a Monteverde (Municipio XII). Allargando lo sguardo alle province, invece, nei territori più popolosi come Guidonia Montecelio spopola Rocca (60,5 per cento) e in particolare Fratelli d’Italia (38,9 per cento). Qui D’Amato si ferma a 26,4 per cento con il Pd al 16,8 per cento. Spostandosi a Fiumicino: litorale nord di Roma, amministrato dal Pd, gli elettori preferiscono Rocca con il 55,6 per cento, ma D’Amato riesce a registrare un 30,5 per cento con il Pd però al solo 18,1 per cento. A Pomezia, terzo comune provinciale per numero di residenti, e dove è recentemente caduta la giunta grillina, stravince Rocca con il 58 per cento su D’Amato fermo al 21,2 per cento. Il Movimento 5 stelle però tiene e registra un 19,1 per cento. (Rer)