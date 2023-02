Ucraina: Crosetto, non abbiamo parlato di fornitura di aerei e di sistema antiaereo Samp/T

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione dei ministri della Difesa della Nato "non abbiamo parlato della fornitura di aerei all'Ucraina". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto in un punto stampa alla riunione ministeriale della Difesa Nato di Bruxelles. Nessuna parola, ha confermato il ministro, anche in merito alla fornitura del sistema antiaereo Samp/T. "Non abbiamo parlato di cose tecniche. In queste occasioni si parla di volontà politiche, di visione, della possibilità di far finire questa guerra, di interromperla e interrompere l'invasione della Russia", ha proseguito Crosetto. "Normalmente i particolari tecnici sono lasciati alle Forze armate e ai loro capi", ha concluso. (Beb)