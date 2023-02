Sanremo: Salvini, se hanno provato a usarlo per la Sinistra hanno sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se hanno provato a usare Sanremo per avvantaggiare la sinistra hanno sbagliato clamorosamente, visto che gli italiani in Lazio e in Lombardia hanno votato in maniera opposta a come Fedez avrebbe auspicato”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite questa sera di “Fuori dal coro”, su Rete 4. “Mi auguro – ha aggiunto – che Sanremo torni a essere unicamente il Festival della canzone, io non l'ho seguito perché ho lavorato non per spocchia”.(Rin)