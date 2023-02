Russia-Azerbaigian: colloquio tra presidenti Putin e Aliyev, al centro cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev. I due hanno discusso dello sviluppo della cooperazione commerciale ed economica, compresi i progetti nel settore dell'energia e dei trasporti, come ha reso noto il Cremlino. I presidenti hanno inoltre esaminato la situazione attuale nel Caucaso meridionale. Putin e Aliyev hanno notato l'importanza di misure coerenti per garantire stabilità e sicurezza al confine azero-armeno. Inoltre, in questo contesto, è stato confermato lo stato d'animo per l'attuazione incondizionata dell'intera gamma di accordi pertinenti tra Russia, Azerbaigian e Armenia al più alto livello. (Rum)