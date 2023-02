Acea: Milani (Fd'I), preoccupazione per vicenda dimissioni Castelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Le dimissioni della presidente di Acea Michaela Castelli "a quanto pare seppur per 'motivi personali', si pongono nel mezzo del terremoto esploso nell'azienda dopo le rivelazioni di alcune dipendenti su presunti atti discriminatori e sessisti compiuti ai loro danni da parte dell'Ad di Acea Fabrizio Palermo. Nonostante il Cda Acea abbia rinnovato la piena fiducia al suo amministratore delegato è quanto mai opportuno e doveroso fare luce sulla vicenda". Cosi in una nota il deputato di Fd'I Massimo Milani. "Non solo per appurare eventuali responsabilità - prosegue Milani -, che se accertate sarebbero gravissime, ma anche per fare chiarezza ai cittadini essendo Acea un'azienda partecipata del Comune di Roma e quotata in borsa. Il cosiddetto caso hostess va chiarito in tutte le sedi opportune. Un'indagine interna per fare chiarezza è doverosa, così come una presa di posizione da parte del sindaco Gualtieri che non sì è ancora mai pronunciato. L'uscita di scena della Castelli è un fatto che non può essere ignorato, tantomeno dal sindaco di Roma visto il suo ruolo di azionista di maggioranza della azienda. Esprimo preoccupazione per quanto sta accadendo in questi giorni all'interno dell'Acea". (Rer)