Rai: Salvini, ragionare su quanto costa a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Una cosa su cui ragionare sarà quanto costa agli italiani la Rai, valutare l’opportunità, di cui sono convinto, di togliere il canone dalla bolletta della luce, che è già abbastanza pesante, e di pensare se anche in Italia, come in altri Paesi europei, la televisione pubblica non possa essere libera, gratis, senza gravare sul portafoglio dei cittadini”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite questa sera di “Fuori dal coro”, su Rete 4. “Io penso che Mediaset vada in onda senza chiedere un euro a chi è davanti al televisore, e che anche la Rai potrebbe sforzarsi per fare altrettanto”, ha aggiunto. (Rin)