Nato: ministri Difesa ribadiscono sostegno all'Ucraina "per tutto il tempo necessario", ma nessuna decisione su aerei

22 luglio 2021

- Sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario. Lo ribadiscono i ministri della Difesa dei Paesi Nato nel corso della prima giornata della riunione ministeriale Nato di Bruxelles. Un sostegno che viene confermato fin dalla mattina dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e dall'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, poi ribadito anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro in serata ha fatto sapere di aver avuto un incontro con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin, in cui è stata ribadita la cooperazione fra Italia e Usa per "affrontare le sfide internazionali e supportare il popolo ucraino", come annunciato su Twitter dal ministero della Difesa italiano. "L'Italia non ha cambiato idea. Il sostegno del nostro Paese nell'Alleanza Atlantica e nell'Unione europea è verso l'Ucraina", ha dichiarato Crosetto ai cronisti in un punto stampa serale. Un sostegno, quello garantito all'Ucraina, che passa dalla maggiore fornitura di armamenti, dai carri armati ai missili per la difesa aerea, che gli alleati Nato continueranno a fornire, come garantito dal segretario generale Stoltenberg. (segue) (Beb)