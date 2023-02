Nato: ministri Difesa ribadiscono sostegno all'Ucraina "per tutto il tempo necessario", ma nessuna decisione su aerei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negata, per adesso, la fornitura di aerei da combattimento, come chiesto da più parti nel corso delle passate settimane. "Ma se ne sta discutendo fra gli alleati", ha detto proprio Stoltenberg in apertura di giornata. "Il tipo di sostegno che forniamo all'Ucraina si è evoluto con l'evolversi della guerra. La questione della fornitura dagli aerei da combattimento all'Ucraina non è ora la più urgente, ma c'è una discussione in corso", ha affermato alla stampa. "Come ho già detto, abbiamo in corso consultazioni tra gli alleati sul tipo di sistemi che gli alleati dovrebbero fornire all'Ucraina. Queste continueranno a cambiare, così come il tipo di supporto che forniamo all'Ucraina è cambiato ed evoluto nel corso del tempo e continuerà a cambiare con l'evolversi della guerra", ha aggiunto Stoltenberg. Al funzionario norvegese ha fatto eco l'Alto rappresentante Ue Borrell, che al suo arrivo ha detto che gli alleati della Nato coordineranno il modo migliore per continuare a sostenere l'Ucraina. "Ognuno presenterà le proprie proposte e sono certo che continueremo a fornire un forte sostegno militare all'Ucraina per far fronte all'aggressione", ha detto Borrell. "Purtroppo non c'è alcun segno che la Russia voglia fermare la guerra. Dobbiamo quindi continuare a sostenere l'Ucraina e lo faremo", ha aggiunto Borrell prima di glissare sulla domanda riguardante possibile fornitura di aerei da combattimento. "Vedremo", ha risposto ai giornalisti. (segue) (Beb)