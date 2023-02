Nato: ministri Difesa ribadiscono sostegno all'Ucraina "per tutto il tempo necessario", ma nessuna decisione su aerei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al segretario Usa ha fatto eco anche il ministro Crosetto, che in serata ha confermato di non avere notizie riguardo una possibile escalation. "Si parla di escalation da quasi un anno, perché succede così quando ci sono in conflitti armati e quando una delle potenze in campo è dotata di ogni tipo di armamento", ha detto. "Le persone che si occupano di queste cose, nella loro vita e da sempre, escludono che ci possa essere un escalation nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha aggiunto. Il presidente Putin ha commesso "due grandi errori strategici: ha sottovalutato la forza e il coraggio del popolo ucraino e delle sue forze armate, e ha sottovalutato l'unità e la determinazione della Nato e dei suoi partner". La chiusura della prima giornata di lavori arriva dalla parole del segretario generale Stoltenberg che, rivolgendosi ai ministri della Difesa dei Paesi alleati e dell'Ucraina, ha confermato nuovamente il sostegno a Kiev. "È passato quasi un anno da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Una guerra di aggressione illegale che ha portato sofferenze indicibili al popolo ucraino, ha distrutto la pace in Europa e ha colpito le popolazioni di tutto il mondo con la crisi alimentare ed energetica", ha detto. "Oggi discuteremo del nostro continuo sostegno, che è essenziale per aiutare l'Ucraina a prevalere come Stato sovrano indipendente e a sostenere l'ordine internazionale basato sulle regole", ha concluso Stoltenberg. (Beb)