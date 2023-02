Migranti: 65 deputati tedeschi chiedono ai parlamentar italiani di non votare il decreto del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Bundestag chiedono, quindi, ai colleghi italiani di “lavorare per il rispetto incondizionato del diritto internazionale” e di utilizzare a tal fine il loro “margine di manovra parlamentare”. Nella lettera viene criticata “l'attuale politica italiana” di non assegnare alle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti porti sicuri più vicini al luogo dei salvataggi, ma “porti nel nord Italia” raggiungibili soltanto dopo diversi giorni di navigazione. Tale decisione “mette in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone soccorse”. Inoltre, l'obbligo per le unità delle ong di effettuare soltanto un salvataggio alla volta mina le “capacità di soccorso nel Mediterraneo”. Per i deputati del Bundestag, “un minor numero di navi di soccorso nella zona di ricerca e salvataggio (Sar) non porterà a un minor numero di persone in fuga, ma solo a più morti in fuga”. (Geb)