Ucraina 2023: Sala, se Letta avesse detto stessa cosa di Berlusconi sarebbe stato distrutto

21 luglio 2021

- "Questi (il centrodestra ndr) riescono a stare assieme. Magari ti trovi Berlusconi che dice una cosa come quella sulla Russia e l'Ucraina e gli altri minimizzano. Proviamo a immaginare se nel nostro campo politico fosse successa una cosa del genere: se Letta venisse fuori con una cosa improponibile come questa verrebbe ucciso prima dai suoi alleati che dagli altri". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante il suo intervento alla trasmissione "Il cavallo e la torre", su Rai 3. "Dobbiamo trovare una formula per stare assieme, sennò si perde" ha poi proseguito il primo cittadino milanese sottolineando che "quando il vento tira così forte verso una parte politica non c'è candidato che tenga".(Rem)