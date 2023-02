Balneari: Centinaio (Lega), magistratura non può dire a Parlamento cosa fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza del Consiglio di Stato sui balneari “è sbagliata e lontana dalla realtà. Il 2024 per la celebrazione delle gare è una data impossibile da rispettare e getterebbe il Paese nel caos a causa dei tanti ricorsi che arriverebbero”. Lo ha affermato il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, della Lega, intervenendo in Aula durante la discussione sul decreto-legge 'Milleproroghe'. “La Costituzione – ha proseguito – prevede la separazione dei poteri, quindi rivendico l'indipendenza del Parlamento dalle ingerenze della magistratura. Noi rappresentiamo il popolo italiano, spetta a noi legiferare e nessuno può dire al Parlamento cosa fare". "Questo decreto – ha proseguito Centinaio – aiuta i Comuni a lavorare bene e consente una mappatura seria delle coste italiane, come già previsto dalla legge 145 del 2018, approvata con il governo Conte I dopo una lunga trattativa alla quale hanno partecipato Lega, M5s, FI e Pd. Ma poi il governo Conte II ha disconosciuto quanto approvato appena un anno prima". "Facciamo capire ai burocrati europei che la risorsa delle nostre coste non è scarsa e diamo ai balneari il futuro che meritano", ha concluso il senatore della Lega. (Rin)