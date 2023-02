Nato: Crosetto a Bruxelles per la riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è a Bruxelles per partecipare, oggi e domani, al Consiglio Atlantico in formato ministri della Difesa che si tiene presso il Quartier Generale della Nato. Lo riferisce un comunicato della Difesa. Al suo arrivo, il ministro ha incontrato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin. Una nuova, importante, occasione di confronto tra Italia e Usa per confermare il comune impegno per affrontare le nuove sfide internazionali e aiutare l'Ucraina e il suo popolo a difendersi. A seguire, si è tenuto il colloquio con il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram, incentrato sulla cooperazione tra le Forze Armate di Italia e Norvegia, anche in ambito Nato. Crosetto ha incontrato, inoltre, il collega croato Mario Banozic. Tra i temi trattati, situazione internazionale, stabilità e sicurezza dei Balcani e cooperazione nell'ambito della Difesa. (segue) (Com)