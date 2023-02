Nato: Crosetto a Bruxelles per la riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- In apertura, il ministro ha preso parte alla sessione informale di incontri a cui erano presenti, oltre al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, l’Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e Vice Presidente della Commissione dell’Unione europea, Josep Borrell, e il Ministro della Difesa dell'Ucraina, Oleksiy Reznikov. Al segretario Stoltenberg, il ministro ha voluto ribadire che coesione, unione e solidarietà tra Alleati sono “il nostro centro di gravità” e ha confermato che l’Italia continuerà a supportare con convinzione l’Ucraina a difesa della sua integrità territoriale e indipendenza. A margine della ministeriale, Crosetto ha incontrato anche il collega polacco Mariusz Blaszczak. Un utile confronto sul rafforzamento del Fianco Est della Nato dove l’Italia è impegnata, insieme agli Alleati, con oltre 2.000 militari. Prima dell’inizio dei lavori, i ministri della Difesa hanno osservato un minuto di silenzio in onore dei popoli di Turchia e Siria colpiti dal terremoto. (Com)