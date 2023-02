Lavoro: Aiello-Mazzella (M5s), Destra ci accusava di incompetenza, ora copia nostra misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tutta la scorsa legislatura le forze di Destra ci hanno accusato di incompetenza ma ora che sono al governo copiano i nostri provvedimenti”. Lo hanno affermato i capigruppo del M5s nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato Davide Aiello e Orfeo Mazzella. “Era già successo con la legge di Bilancio, in cui sono state riproposte le misure di decontribuzione per le assunzioni di donne e giovani introdotte durante il Conte II, e oggi accade di nuovo con il decreto Milleproroghe tramite il quale viene esteso a tutto il 2023 il Fondo Nuove Competenze, istituito tre anni fa grazie all'allora ministra del Lavoro Nunzia Catalfo”, hanno proseguito. “Una misura di politica attiva del lavoro – hanno sottolineato – che è stata particolarmente apprezzata dalle imprese: solo nel primo anno di operatività, infatti, ha coinvolto 14.500 aziende”. “Come dice il proverbio: la verità è figlia del tempo", hanno concluso. (Rin)