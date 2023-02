Craxi: Sangiuliano, resta figura di estrema attualità, sua eredità è quantomai viva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volto "emblematico di una stagione politica chiusa bruscamente, l'ex leader socialista non smette di essere una figura di estrema attualità. Craxi seppe prevedere gli scenari futuri riservando uno spazio autonomo e originale al nostro Paese nel contesto geopolitico di allora e cercando di esercitare sempre le prerogative proprie degli interessi nazionali italiani, ma senza perdere di vista la necessità di una progressiva integrazione europea". Lo afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel messaggio inviato al convegno "Craxi e il ruolo dell'Italia nel sistema internazionale" presso la sala Zuccari del Senato. "Si è trattato senza dubbio di una visione moderna capace di interpretare al meglio il ruolo dell'Italia alla vigilia di mutamenti epocali e per questo motivo, a 23 anni dalla scomparsa, è importante riflettere sull'attività politica di Craxi e sulla sua eredità quantomai viva. Un bagaglio composito, utile per affrontare le sfide del nostro tempo. La necessaria distanza dei fatti permette di entrare nel dominio della storia in cui la valutazione degli avvenimenti supera ogni faziosità per divenire un giudizio", conclude il ministro. (Rin)