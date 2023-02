Difesa: Crosetto con Austin a ministeriale Nato, nostri Paesi insieme per affrontare le sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto a Bruxelles un incontro con il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, a margine della ministeriale presso la sede della Nato. “A Bruxelles per la ministeriale Nato della Difesa, nuova occasione di confronto tra il ministro Guido Crosetto e il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin. I nostri Paesi insieme per affrontare le sfide internazionali e supportare popolo ucraino”, si legge in un tweet del ministero.(Beb)