Germania: istituto Ifw, dipendenza da importazioni cinesi in numerosi prodotti

- La Germania è “fortemente dipendente” dalle importazioni dalla Cina in numerosi prodotti, che sarebbe difficile sostituire in maniera rapida con approvvigionamenti da altri mercati in caso di emergenza. È la conclusione a cui giunge uno studio dell'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), che si è concentrato su merci di cui un'elevata percentuale di importazioni proviene dalla Cina e per cui il Paese ha una posizione dominante a livello mondiale. Secondo Alexander Sandkamp, tra gli autori dell'analisi, “si deve osservare con molta attenzione per quali prodotti la Germania dipende dalla Cina e, soprattutto, per quali prodotti la Cina è allo stesso tempo tanto dominante nel mondo da renderne molto difficile la sostituzione nel breve periodo”. Per l'Ifw, questa combinazione si verifica in particolare nel caso dei prodotti elettronici. Per i laptop, ad esempio, la quota combinata delle importazioni dalla Cina e da Taiwan è superiore all'85 per cento, con la maggior parte di produzione cinese. Allo stesso tempo, la Cina detiene una quota di mercato mondiale di circa il 75 per cento in questa categoria di prodotti. In caso di un conflitto che coinvolga Pechino, è quindi probabile che diversi Paesi cercheranno nuovi fornitori, creando rapidamente carenze nell'offerta. Allo stesso modo, la Germania dipende dalla Cina nelle importazioni di telefoni cellulari, che compongono il 68 per cento del totale. (segue) (Geb)