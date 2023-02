Germania: istituto Ifw, dipendenza da importazioni cinesi in numerosi prodotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sfondo dello studio dell'Ifw, vi è uno scenario in cui un'escalation del conflitto per Taiwan non solo separerebbe improvvisamente le economie di Europa e Cina, ma renderebbe anche più difficili le importazioni dall'isola di cui Pechino rivendica la sovranità. In caso di guerra, l'Ue imporrebbe gravi sanzioni sulla Cina, limitandone le vendite all'estero. Intanto, la Germania importa il 99 per cento dei suoi fuochi d'artificio e l'88 per cento delle sue bacchette di bambù dalla Cina e da Taiwan. Tuttavia, come nota il quotidiano “Handelsblatt”, è ormai “risaputo” che l'economia tedesca dipende dal meato cinese anche per l'approvvigionamento di numerose materie prime critiche. Per esempio, secondo quanto rilevato dall'Ifw, l'85 per cento dei metalli delle terre rare viene importato dalla Cina e da Taiwan. Al fine di limitare questa dipendenza, l'istituto propone una strategia su più fronti. Da un lato, gli accordi di libero scambio dovrebbero essere ampliati per facilitare la diversificazione delle forniture. Dall'altro, dovrebbero essere promossi una migliore efficienza dei materiali e un loro maggiore stoccaggio, così da superare le carenze nell'offerta almeno nel breve periodo. A ogni modo, la dipendenza della Germania dalla Cina non appare “eccessiva”. Con riguardo ai prodotti primari provenienti direttamente dalla Cina, l'Ifw evidenzia che compongono soltanto lo 0,6 per cento della produzione tedesca. La dipendenza è maggiore per i beni finali, dove la quota della Cina è dell'1,4 per cento. Il dato aumenta se si prendono in considerazione anche le importazioni indirette. In questo caso, la quota del valore aggiunto cinese nella produzione e nel consumo della Germania sale rispettivamente all'1,5 e al 2,7 per cento. Pertanto, secondo l'Ifw, l'economia tedesca rimarrebbe dipendente dalle importazioni dalla Cina anche qualora riuscisse ad azzerarle. (Geb)