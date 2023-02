Decreto Ong: Battilocchio (FI), riprendere dibattito su Nuovo patto europeo per migrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vorrei in quest'Aula condividere un auspicio e formulare una richiesta al governo: l'Italia, anche grazie a questo rinnovato contesto di consapevolezza ed attenzione comunitaria, spinga fuori dalle sabbie mobili di Bruxelles il dibattito sul nuovo patto europeo per la migrazione ed asilo: presentato dalla Commissione nel settembre 2020 ed impantanatosi a causa di veti incrociati e continue richieste di rinvio”. Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito azzurro, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul Dl Flussi migratori. “Discutiamo delle proposte migliorative (noi le abbiamo impostate condividendo spunti e posizioni nel Ppe) ma respingiamo strategie dilatorie sine die, tipo quelle preannunciate da qualche diplomatico in vista della prossima presidenza semestrale”, ha aggiunto. (Rin)