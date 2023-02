Brasile: presidente Banca centrale risponde a Lula, tassi alti per combattere inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche alla Banca centrale non piace tenere i tassi di interesse, ma per avere una crescita sostenibile è tuttavia necessario tenere sotto controllo l'inflazione. Lo ha detto il presidente della Banca centrale (Bc) del Brasile, Roberto Campos Neto, da settimane accusato dal presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, di portare avanti la politica monetaria restrittiva voluta dal precedente governo. "Neanche alla Banca centrale piace tenere i tassi di interesse elevati e facciamo del nostro meglio per evitarlo. L'intera agenda della Bc è rivolta al sociale e riteniamo che sia possibile tenere sotto controllo la spesa e garantire il benessere sociale, ma crediamo che sia molto difficile avere una crescita sostenibile con l'inflazione fuori controllo", ha detto l'economista nel corso di un'intervista al programma Roda Viva di "Tv Cultura". (segue) (Brb)