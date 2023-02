Brasile: presidente Banca centrale risponde a Lula, tassi alti per combattere inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema, come detto, è motivo di una polemica portata avanti con determinazione da Lula. "Non c'è motivo mantenere il tasso al 13,75 per cento. La spiegazione data dal Copom alla società brasiliana per comunicare di aver lasciato i tassi invariati al 13,75 per cento all'ultima riunione è una vergogna", aveva detto Lula nel corso della cerimonia di insediamento di Aloizio Mercadante alla presidenza della Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) lo scorso 6 febbraio. "Come faccio a convincere gli imprenditori a investire, se non possono prendere in prestito denaro", chiedeva Lula. Il capo dello stato proponeva una modifica della meta di inflazione per l'anno in corso, in modo da permettere la riduzione del tasso. (Brb)