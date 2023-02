Tim: decide il 24 febbraio su offerta Kkr ma resta aperta a eventuali alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 febbraio 2023 Tim ha comunicato di aver ricevuto da Kkr un’offerta non vincolante per l’acquisto di una partecipazione in una costituenda società coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in TI Sparkle. “Il Consiglio di amministrazione si riunirà il 24 febbraio prossimo per decidere in ordine all’offerta non vincolante, fermo restando che Tim rimane aperta a valutare ogni eventuale alternativa che dovesse nel frattempo concretizzarsi e continuerà nel dialogo con i propri stakeholders”. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Tim che ha esaminato i dati preconsuntivi al 31 dicembre 2022. L’offerta non vincolante, che ha una durata di quattro settimane dalla data di invio (primo febbraio), è riferita a una quota partecipativa da definire, fermo restando che dall’acquisto scaturirebbe la perdita dell’integrazione verticale rispetto a Tim. (Rin)