Lazio: Bergamo (Demos), una sconfitta bruciante, bisogna riprendere a dialogare

- Abbiamo perso delle elezioni che potevano essere vinte, o almeno contese, lasciando in mano a una brutta destra scelte delicatissime per la vita di tutti. Molte persone hanno scelto di non votare per la sconfitta annunciata. Altre perché non sopportano più un modo di fare la politica tutto tattico, distante dalle sfide del nostro tempo, il cui scopo principale appare conservare o conquistare un vantaggio di posizione rispetto a chi invece potrebbe esserci alleato". Lo scrive su Facebook Luca Bergamo, esponente di Demos ed ex vicesindaco di Roma. (segue) (Com)