Lazio: Bergamo (Demos), una sconfitta bruciante, bisogna riprendere a dialogare (3)

- Bergamo tiene poi a dire "grazie mille a chi mi ha seguito e dato il voto, a chi ha parlato della mia sfida sui media o in privato. Porto con me rapporti umani e scambi intellettuali belli e ricchi da questa esperienza, che sono convinto abbia dato una mano sostanziale a rendere più nota Demos a Roma, la sola lista che ha guadagnato voti reali rispetto alle elezioni comunali di un anno fa. Nulla finisce a causa di una sconfitta, ancorché bruciante. Anche se è un lavoro difficile e lento - conclude - bisogna unire quelli che oggi si accusano reciprocamente di una sconfitta. Ciascuno ha la sua quota di responsabilità, se ne prenda atto e con la necessaria umiltà ci si metta al lavoro". (Com)