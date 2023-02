© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato delle elezioni regionali “conferma non solo il consenso che il governo Meloni ha, ma lo aumenta addirittura in termini percentuali rispetto al 25 settembre”. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ai tg. “La grande sconfitta è la sinistra in primo luogo e a scendere Conte e il Terzo Polo, che non realizzano minimamente gli obiettivi prefissati", ha aggiunto. (Rin)