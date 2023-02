Balneari: Croatti (M5s), emendamento soppressivo proroga governo, si varino subito decreti attuativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "No a nuove proroghe e no a tavoli ministeriali a cui siederanno solo le associazioni dei concessionari; basta ulteriori perdite di tempo, vengano emanati subito i decreti attuativi previsti dalla legge Concorrenza. Questo il senso dell’intervento che ho effettuato oggi in aula al Senato e l’obiettivo dell’emendamento soppressivo che abbiamo presentato al dl Milleproroghe per cancellare il nuovo tentativo del governo di rimandare ancora il tema della riforma delle concessioni balneari”. Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti a margine della discussione in senato sul dl Milleproroghe. “Una proroga – ha sottolineato – che lascia gli imprenditori nell’incertezza e mette di fatto il nostro Paese contro l’Europa, il diritto eurounitario e la pronuncia del Consiglio di Stato”. “Le potenziali conseguenze dell’atteggiamento del governo – ha detto ancora – sono gravissime: infrazione europea con sanzioni salatissime che graveranno su tutti i cittadini e rischio di contenziosi e ricorsi sui territori che avranno impatti pesantissimi sul comparto e sui comuni costieri”. “Questa riforma – ha aggiunto – può essere un'opportunità per rilanciare investimenti in servizi e sostenibilità, al fine di rendere più competitiva l’offerta del nostro turismo balneare, creare occupazione e soprattutto aumentare i diritti dei cittadini su un bene di tutti che viene gestito da decenni secondo modalità feudali. Ma ancora una volta è evidente che per la destra governare significhi piegare l’interesse della collettività all’interesse dei pochi: il bene comune a quello di un numero ristretto di privilegiati”. “Chiediamo al governo di togliere la testa dalla sabbia e affrontare questa riforma nell’interesse di tutti i cittadini e delle nostre comunità”, ha concluso. (Rin)