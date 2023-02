Energia: Germania, Vattenfall progetta parco eolico al largo di Borkum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia svedese Vattenfall progetta un parco eolico al largo dell'isola di Borkum, nella acque tedesche del Mare del Nord. Denominato “Nordlicht I”, l'impianto verrà realizzato nei prossimi anni senza sussidi pubblici e, secondo quanto comunicato dall'azienda, avrà una capacità installata di 980 megawatt. Fatta salva la decisione finale di investimento, le turbine eoliche potrebbero essere collegate alla rete dalla fine del 2027. Il sito dovrebbe generare elettricità per un milione di abitazioni in Germania e sorgerà circa 85 chilometri a nord di Borkum, l'isola principale dell'arcipelago delle Frisone orientali. (Geb)