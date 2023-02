Torino: gli appuntamenti di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 10, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione della III Commissione. Odg: Prima informativa relativa alla deliberazione n. 2022-37180 avente ad oggetto. "regolamento comunale n. 388: disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. Approvato con deliberazione del consiglio comunale del 22 luglio 2019. Modificato con deliberazioni del consiglio comunale del 20 aprile 2020 e 11 aprile 2022. Ulteriori modifiche al regolamento e all'allegato tecnico. Approvazione."Ore 11 - Camera di Commercio, via Carlo Alberto 16: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa di Automation and TestingOre 13, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione delle Commissioni V e VI. Odg: approfondimento area Pian del LotOre 14:30, IUSTO, Piazza Conti di Rebaudengo 22: l'assessora Salerno interviene al seminario 'Servizi integrativi 0-6: una bussola per orientarsi'Ore 15, Spazio BAC, Via Cottolengo 24 bis: l'assessora Salerno interviene alla presentazione del progetto Spes. (Rpi)