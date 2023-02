Milleproroghe: Gasparri (FI), da Forza Italia attenzione e tutela per spiagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'Italia le spiagge sono una particolarità e una risorsa turistica ed economica, per questo una considerazione speciale ci doveva essere. Noi diciamo da tempo che la direttiva Bolkenstein non andava applicata perché riguarda una concorrenza relativa ai servizi mentre qui siamo di fronte a dei beni. Già nel 2018 con emendamenti alla legge di stabilità avevamo prorogato le concessioni fino al 2033". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in discussione generale sul Milleproroghe. "Poi – ha proseguito – è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato basata su notizie false. Le aziende balneari hanno dipendenti, pagano le tasse e l'Iva con tariffe più alte, quindi non si mettono in tasca delle grandi cifre. Con gli emendamenti di Forza Italia, a prima firma Ronzulli, chiediamo di estendere le concessioni fino al 2024, di fare un tavolo per discutere con le categorie. Migliaia di chilometri di coste si possono utilizzare con delle gare, assegnare aree libere che non significa discariche abbandonate, ma che devono essere accessibili, pulite, vigilate”. “Il Consiglio di Stato - ha sottolineato – si ravveda su una sentenza infondata, emessa tra l'altro andando oltre le sue competenze. Sulle imprese italiane infatti decide il Parlamento italiano”. “Auspichiamo inoltre – ha concluso – che il governo intervenga, sturando le orecchie alle autorità europee che devono rispettare l'economia reale del nostro Paese".(Rin)