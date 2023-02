Politica: Craxi (FI), quella che tifa per nemico è grande elemento di fragilità sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La fragilità del sistema politico italiano "risiede anche nel fatto che in questo Paese c'è sempre un pezzo di politica che tifa per il nemico, non dico quale, ma ha tifato per il nemico ai tempi della Guerra fredda, al tempo dell'Europa delle gerarchie di potenza". Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama nel corso al convegno "Craxi e il ruolo dell'Italia nel sistema internazionale" presso la sala Zuccari del Senato. "Questo è un grande elemento di fragilità del sistema", ha ribadito la senatrice. (Rin)