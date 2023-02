© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale dell'emittente svedese "Svt" è stato colpito da attacchi informatici in giornata, insieme a quelli di altri media. L'operazione sarebbe stata rivendicata da un gruppo che si fa chiamare Anonymous Sudan e che avrebbe agito per vendicare i roghi del Corano avvenuti in Svezia. Alcuni esperti informatici ritengono però che l'attacco potrebbe essere stato condotto da gruppi di hacker russi.(Sts)