Finanza: Mediobanca acquista fino a 9 per cento azioni Anima per conto di investitore

- Mediobanca comunica l’avvio di un’operazione di acquisto di azioni ordinarie di Anima Holding Spa attraverso una procedura accelerata, fino ad un ammontare massimo di 31.186.587 azioni, pari al 9 per cento del capitale sociale. Mediobanca – riferisce una nota – agisce per conto di un investitore finanziario che non è azionista della società. L’investitore intende acquistare un minimo del 7 per cento e fino ad un massimo del 9 per cento delle azioni della società. L'investitore finanziario non intende promuovere un'Opa nei prossimi 12 mesi. L’ammontare definitivo di azioni Anima acquistate e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell’operazione. (Rin)