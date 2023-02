© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione di Salone del Mobile Milano.Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo, 14 (ore 11)VARIESi tiene la conferenza “Digital Banking Maturity. Come stanno rispondendo le banche alla sfida della digitalizzazione?"Deloitte Greenhouse via Tortona 25 (ore 9:30-11)Si tiene il webinar, organizzato da siderweb, “Acciaio: Costruzioni, automotive e meccanica sotto i riflettori”Diretta streaming (ore 11-12:30)Conferenza Stampa per la presentazione dei dati emersi dalla ricerca sulla misurazione del carbonio di origine biologica presente nella pelle e nei suoi materiali alternativi .Spazio Lineapelle, piazza Tomasi di Lampedusa (ore 11:30)MONZAIl presidente della provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio, e il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, partecipano allo spettacolo teatrale “La verità è un intreccio di voci”.Teatro Manzoni, via Alessandro Manzoni, 23 (ore 10:30) (Rem)