Milleproroghe: Bergesio (Lega), approvati importanti provvedimenti per ripresa Paese

- "Soddisfatto per la proroga dei termini, riguardante tante attività del comparto agricolo, che agevola così il lavoro e l'economia del Paese, garantendo anche maggiore competitività a livello internazionale. Sono stati anche approvati molti interventi importanti per il mondo del lavoro e dell'impresa. Il governo sta rispondendo con concretezza alle esigenze della popolazione, con misure finalizzate a sostenere la ripresa della nostra economia il cui fulcro sarà il percorso verso l'autonomia delle Regioni. Rispettiamo chi lavora, così non lasceremo indietro nessuno e faremo ripartire l'Italia". Lo ha dichiarato il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare a palazzo Madama, durante il suo intervento in discussione generale al decreto Milleproroghe.(Rin)