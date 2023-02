Lombardia 2023: centrodestra tra soddisfazione e "cannibalizzazioni" si avviano le trattative per la nuova giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un voto territoriale - veniva fatto notare nella sala stampa allestita ieri a Palazzo Pirelli - e Lombardia Ideale conta 300 amministratori locali e un presidente di provincia". Indice di una radicalizzazione sul territorio che, evidentemente, ha pagato più dell'aver battuto a tappeto la Lombardia in campagna elettorale. Una valutazione espressa a caldo anche dallo stesso Fontana: "Il radicamento sul territorio riesce sempre a pagare, credo che sia all'interno della Lega sia dalla mia lista ci fossero persone che avevano dimostrato in passato di saper svolgere il ruolo di amministratori". Per avviare le procedure di insediamento della nuova legislatura, la dodicesima, bisognerà attendere ora la proclamazione degli eletti (Presidente e Consiglieri regionali), che potrebbe avvenire da parte dell’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d’Appello tra il 6 e il 16 marzo. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione, il Presidente Fontana dovrà comunicare la composizione della Giunta regionale. E proprio sulla composizione della giunta ci sono i primi dubbi: se l'attribuzione della vice presidenza a Fratelli d'Italia pare non essere in discussione, non altrettanto certa è l'attribuzione delle cariche. (segue) (Rem)