Lombardia 2023: centrodestra tra soddisfazione e "cannibalizzazioni" si avviano le trattative per la nuova giunta (3)

23 luglio 2021

- "La vicepresidenza andrà a un esponente di Fratelli d'Italia - ha detto ieri l'assessore alla Sicurezza e vicecoordinatore di Fratelli d'Italia in Lombardia Romano La Russa - questo è nelle cose come è sempre stato. Se il presidente appartiene a una parte politica, normalmente la vicepresidenza viene assunta da un altro partito, in questo caso è il primo partito della coalizione. Quindi a maggior ragione credo di poter confermare che il vice presidente sarà un uomo di Fd'I". Per quanto riguarda i posti da assessori, secondo alcune voci, Fratelli d'Italia chiederebbe l'assessorato al Bilancio, quello al Turismo che dovrebbe vedere la riconferma di Lara Magoni e altre sei posizioni di peso. Sul welfare, però, si apre il "caso Bertolaso": "Non so che cosa ha intenzione di fare Bertolaso, ma è una decisione collettiva tra gli alleati", ha tagliato corto ieri il ministro al Turismo e coordinatrice regionale Daniela Santanchè, mentre il suo collega di governo, Matteo Salvini, ha ricordato che "Bertolaso ha fatto un grande lavoro che dovrà essere continuato nei prossimi cinque anni sull'apertura dei punti salute e sulla riduzione delle liste d'attesa, però non sta a me indicare nomi e cognomi dei prossimi assessori. Fontana e Rocca avranno le idee chiarissime e non avranno bisogno dei miei suggerimenti". (segue) (Rem)