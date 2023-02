Lombardia 2023: centrodestra tra soddisfazione e "cannibalizzazioni" si avviano le trattative per la nuova giunta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti Nova riferiscono poi che Fratelli d'Italia intenderebbe chiedere otto assessorati nella Giunta regionale della Lombardia oltre alla vicepresidenza, e potrebbe rinunciare all'assessorato alla Sanità. Perché, è il ragionamento, la Lega fino a oggi ha in giunta otto assessori, perché a parti inverse le cose dovrebbero essere diverse? Sulla permanenza di Guido Bertolaso alla sanità, poi, Fratelli d'Italia potrebbe rinunciare a quella casella lasciandola allo stesso Bertolaso. "Sulla sanità - viene fatto notare - c'è il rischio di farsi molto male, ecco perché potrebbe non essere una delle richieste di Fratelli d'Italia che potrebbe rinunciarvi in cambio degli otto assessorati e della vice presidenza". A Milano, è l'analisi che Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a palazzo Marino, ha fornito a Nova, Forza Italia ha sicuramente subito la concorrenza della Lista Moratti, che pescava dallo stesso bacino elettorale, ma anche di quella della Lista Fontana, che è andata molto meglio rispetto alle aspettative. "Forza Italia sicuramente ha subito anche la concorrenza della lista civica di Letizia Moratti", ha spiegato, oltre che quella del Terzo polo e "il risultato brillante della lista Fontana che non era considerata all'altezza, non competitiva, ma in realtà rispetto a Forza Italia è andata molto molto bene, facendo un eletto a Milano come noi. Evidentemente la gente ha anche premiato il lavoro fatto dal presidente Fontana anche in pandemia". "Forza Italia a Milano - ha poi riepilogato De Chirico - ha perso 16 mila voti in quattro mesi, perché alle politiche avevamo preso 36 mila voti e ora poco più di 21 mila". (segue) (Rem)