Lombardia 2023: centrodestra tra soddisfazione e "cannibalizzazioni" si avviano le trattative per la nuova giunta (5)

- Questo anche per via di "un'affluenza differente, probabilmente queste elezioni erano poco sentite, anche perché da una parte Majorino non scaldava i cuori e dall'altra gli elettori di centrodestra davano per scontata la vittoria di Fontana". De Chirico, in merito ai risultati delle regionali, che a Milano hanno visto ancora il centrosinistra prevalere, ha poi rilevato che "è innegabile che anche il nostro elettorato apprezzi Sala e sia andato a votare per la parte moderata del Pd", ha proseguito De Chirico, "gli eletti del Pd sono tutta gente che non è estremista , c'è un apprezzamento degli elettori. Questo deve fare riflettere il centrodestra". (segue) (Rem)