Lombardia 2023: centrodestra tra soddisfazione e "cannibalizzazioni" si avviano le trattative per la nuova giunta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astensionismo è stato indubbiamente il primo partito, che ha raggiunto il livello critico del 41,68 per cento (era stata il 73,11 per cento nel 2018 ). È il dato più basso nella storia delle elezioni regionali dopo il precedente record negativo del 2010 con il 64,6 per cento di votanti. L’astensione "è un errore che coinvolge tutti - ha detto Salvini - la politica che si parla addosso, che campa di retroscena è una politica che non parla a chi vive nelle periferie, dove il problema è lo stipendio, il mutuo, la pensione e la sicurezza". "Io in primis, in questi mesi, ho già cercato di non polemizzare, vedrò di entrare in modalità Monaco buddista e di fare solamente il ministro", ha concluso. (segue) (Rem)